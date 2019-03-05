FETÖ'cülerin kaos planı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlarda terör örgütü FETÖ'ye ağır darbeler vuruldu.



Terör örgütünün bir çok kilit ismi cezaevine gönderilirken, FETÖ'cülerin CHP-İYİ Parti-HDP ittifakına umut bağladığı iddia edildi.



KAOS PLANI



Gazeteci Fuat Uğur, FETÖ'cülerin 31 Mart'ta tek amaçlarının Cumhur İttifaka'nı zayıflatmak olduğunu yazdı.



Uğur, bu amaça ulaşılamadığı durumda ise FETÖ'cülerin seçimler sonrası Gezi benzeri olayların tetikleneceğinii ve kaos planlarını devreye sokulacaklarını ifade etti.



Fuat Uğur'un köşesinde yazdığı o bölüm;



Beklentileri muhtemel CHP-İYİ Parti-HDP ittifakı.

Bu konuda dışarıdakiler vasıtasıyla cezaevindekileri hâlâ domine etmeyi başaran Pensilvanya'daki elebaşı umut dağıtmayı sürdürmekte:

“Mart'ın sonu bahar.”

Gerçi bu lafı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor ama kendisi FETÖ elebaşının ortaya attığı “kontrollü darbe” pespayeliğinin de takipçisi olduğu için artık şaşırmıyoruz.

Müthiş planları şöyle:

31 Mart yerel seçimleriyle Cumhur İttifakı geriletilecek, sonra onlara “Millet sizden desteğini çekti, bir an önce seçimlere gidin” denecek, eğer gitmezlerse Gezi benzeri olaylar tetiklenecek ve kaos planları devreye sokulacak, seçime giderlerse de Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan seçimi kaybedeceği için (çok eminler) gelecek CHP-İYİ Parti-HDP ittifakının adayı olan Başkan hepsini cezaevlerinden tahliye ettirecek, KHK ile ihraç edilenler geri alınacak ve eski “güzel günlerine” kavuşacaklar.



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