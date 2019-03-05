Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmar Barışı'yla 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İmar Barışı'yla, İstanbul genelinde 1 milyon 700 bin vatandaşımızın sorununu çözdük.'dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt'ta vatandaşlara hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, fiyat artışlarıyla ilgili, '31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmedi yeni planlamamız var. O adımları atacağız. (Tanzim satış) Gerekirse daha da fazla bu yelpazeyi genişleteceğiz. Ya yola gelecekler, ya yola gelecekler. Bunun başka izahı yok.' ifadelerini kullandı.



'Büyük İstanbul Tüneli'nin etüt çalışmalarına başladık'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünyada örneği olmayan bir projenin, üç katlı Büyük İstanbul Tüneli projemizin etüt çalışmalarına başladık.' diye konuştu.

