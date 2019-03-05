CHP'nin ikiyüzlülüğü...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını yaptığı CHP'nin bir ikiyüzlülüğü daha ortaya çıktı. CHP yerel seçim reklamında 'Aynı belediye otobüsündeyiz' sloganıyla her siyasi görüşten insana hizmet vereceğini söylerken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, kadın seçmenlere 'Oy vereceksiniz hizmeti öyle vereceğiz ' diyerek azarladı.









AZARLADI



Kadın seçmenlere, 'Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Siz bizi adam yerine koymazsanız biz de sizi adam yerine koymayız bu kadar net' diye konuşan Savaş, 'Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz' diyerek azarladı.



Bunun üzerine kadın seçmenler, 'Oy vermesek de hizmet etmek zorundasınız' diye çıkıştı.



Savaş da buna karşılık, 'Niye mecbur olayım. Oyu vereceksiniz hizmet vereceğiz' diyerek kadın seçmenleri çocuk gibi azarlamaya devam etti.



Bu skandal görüntüler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini koruyor.







Hatay BüyükşehirLütfü Savaş seçim için yaptığı mahalle ziyaretinde kadın seçmenleri tehdit edip azarladı.Savaş, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit eti.