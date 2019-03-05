CHP'nin ikiyüzlülüğü...

CHP'nin bir ikiyüzlülüğü daha ortaya çıktı. CHP yerel seçim reklamında "Aynı belediye otobüsündeyiz" diyerek her siyasi görüşten insana hizmet vereceğini söylerken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, kadın seçmenleri "Oy vereceksiniz hizmeti öyle vereceğiz " diye azarladı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını yaptığı CHP'nin bir ikiyüzlülüğü daha ortaya çıktı. CHP yerel seçim reklamında 'Aynı belediye otobüsündeyiz' sloganıyla her siyasi görüşten insana hizmet vereceğini söylerken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, kadın seçmenlere 'Oy vereceksiniz hizmeti öyle vereceğiz ' diyerek azarladı.