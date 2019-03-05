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CHP'nin ikiyüzlülüğü...

CHP'nin bir ikiyüzlülüğü daha ortaya çıktı. CHP yerel seçim reklamında "Aynı belediye otobüsündeyiz" diyerek her siyasi görüşten insana hizmet vereceğini söylerken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, kadın seçmenleri "Oy vereceksiniz hizmeti öyle vereceğiz " diye azarladı.

Siyaset / 05 Mart 2019 Salı 15:05
CHP'nin ikiyüzlülüğü...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını yaptığı CHP'nin bir ikiyüzlülüğü daha ortaya çıktı. CHP yerel seçim reklamında 'Aynı belediye otobüsündeyiz' sloganıyla her siyasi görüşten insana hizmet vereceğini söylerken, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise, kadın seçmenlere 'Oy vereceksiniz hizmeti öyle vereceğiz ' diyerek azarladı.

 



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş seçim için yaptığı mahalle ziyaretinde kadın seçmenleri tehdit edip azarladı.

TEHDİT ETTİ

Savaş, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek tehdit eti.

 


AZARLADI

Kadın seçmenlere, 'Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Siz bizi adam yerine koymazsanız biz de sizi adam yerine koymayız bu kadar net' diye konuşan Savaş, 'Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz' diyerek azarladı.

Bunun üzerine kadın seçmenler, 'Oy vermesek de hizmet etmek zorundasınız' diye çıkıştı.

Savaş da buna karşılık, 'Niye mecbur olayım. Oyu vereceksiniz hizmet vereceğiz' diyerek kadın seçmenleri çocuk gibi azarlamaya devam etti.

Bu skandal görüntüler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu ise sessizliğini koruyor.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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