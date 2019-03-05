Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulundu.



'Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili'



Bakan Selçuk, 'Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık.' dedi.



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.



'Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak'



Bakanlığın yapay zeka stratejisinin bir ay içinde çıkacağını belirten Selçuk, 'Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz.' ifadesini kullandı.



"Destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık"



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, dershanelere ilişkin şunları kaydetti:



"Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek."



"Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz"



Selçuk, "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz." diye konuştu.



"Okula başlama yaşında 69 ayı başlatacağız"



Okula başlama yaşıyla ilgili Selçuk, "Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız." dedi.im diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

