Cumhurbaşkanı Erdoğan: Beraberliğimize fitneyle saldıranlar pusuda bekliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Zonguldak İl Başkanlığınca Madenci Anıtı önünde düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.



Burada yaptığı konuşmada yerel seçim tarihine az bir zaman kaldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:



'Bu seçimde elbette öncelikle belediye başkanlarını seçeceksiniz. Ama sadece bu kadar değil bu seçimde aynı zamanda Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Bu ülkenin ve milletin hasmı ne kadar kesim varsa hepsi de pürdikkat 31 Mart'ta sandıktan çıkacak sonucu bekliyor. Ülkemizin istiklaline, milletimizin istikbaline, halkımızın işine, aşına, ekmeğine kast edenler, ellerini ovuşturarak bekliyor. Onlar ellerini ovuşturarak bekliyor ama 31 Mart'ta benim milletim onlara gereken dersi verecek.



'Birlik ve beraberliğimize fitneyle saldıranlar pusuda bekliyor'



Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor. Bugüne kadar içeride ve dışarıda ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşında çaresiz kalanlar 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Yolda bir birlerini görseler selam vermeyecek bunca benzemezi bir araya getiren nedir biliyor musunuz? Bunları geçmişlerini inkar etme pahasına bir araya getiren bir şey olmalı. Zahirde Cumhur İttifakı'na ve şahsıma karşısı bir araya gelmiş görünüyorlar ama aslında bunları bir araya getiren, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaştığında sahip olacağı güçten korkuyorlar.' ifadelerini kullandı.



'FETÖ'süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız'



Alandaki vatandaşlara, HDP'li bazı yöneticilerin konuşmalarının yer aldığı videoyu izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Şimdi bu konuşan, bölücü terör örgütünün arkasında olduğu malum partinin eş başkanı. Ne diyor? 'Doğu'da, Güneydoğu'da oylar malum HDP'ye, batıda da AK Parti ve MHP'yi çökerteceğiz' diyor. Bunların yanında kim var? CHP var, sözde İYİ Parti var, maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var.' ifadesini kullandı.



CHP'ye, İYİ Parti'ye ve HDP'ye gönül veren vatandaşlara seslenen Erdoğan, 'Bu kadar vatana ihanet içinde olanların bir araya geldiği, tepede tabanda değil, bu üç partiye oy verecek misiniz?' diye sordu.



HDP'li bir yöneticinin, 'Biz sırtımızı PKK, YPG'ye, PYD'ye dayıyoruz.' sözlerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:



'Sen onlara dayayı ver, biz de sırtımızı milletimize ve Allahımıza dayıyoruz. Ne diyor? 'Kaleşlerimizle sizleri bitiririz.' diyor. Sizin kaleşleriniz olsa ne yazar? Başka şeyleriniz olsa ne yazar? Ne dedim? Sizi Cudi'de inlerinize gömeceğiz, Gabar'da inlerinize gömeceğiz, Tendürek'te inlerinize gömeceğiz. Hatta ve hatta Kandil'de inlerinize gömeceğiz. Gömdük mü? Gömüyor muyuz? F-16'larla, insansız hava araçlarımızla, silahlı insansız hava araçlarımızla bunları çökerttik mi? Çökertiyor muyuz? Daha devam ediyoruz, nefes aldırmayacağız. FETÖ'süne de diğerlerine de nefes aldırmayacağız. Bu can bu tende oldukça Allah'ın izniyle biz bunları kovalayacağız, onlar kaçacak. Nereye giderlerse gitsinler arkalarındayız. Benim vatandaşıma, benim halkıma bunlar huzursuzluk veremeyecekler. Bunları kovalamaya devam edeceğiz.'



'Bin kardeşimiz kura ile Türkiye Taş Kömürü Kurumunun çalışanı oldu'



Zonguldak'ın 'kömür, madencilik' demek olduğunu ifade eden Erdoğan, madenciliğin 'alın teri' ve 'emek' kelimelerinin manasının en fazla hissedildiği mesleklerden birisi olduğunu söyledi. Bu bakımdan Zonguldak'ı 'Türkiye'nin en önemli emek şehirlerinden birisi' olarak tanımlayan Erdoğan, 'Burada kazanılan para, helal mi, helaldir. Sizler de alın terinizle, bileğinizle, yüreğinizle, helalinden ekmeğini kazanan emekçilerimizsiniz.' dedi.



Emekçinin hakkını gözetmenin en başta gelen görevleri olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bin 500 işçi alınacağının müjdesini geçen yıl verdiğini anımsattı.



Erdoğan, 'İki gün önce gerçekleştirilen kura ile bin kardeşimiz, Türkiye Taş Kömürü Kurumunun çalışanı oldu. Hayırlı ve bereketli olsun. İnşallah, kalan 500 kardeşimizin de birkaç ay içerisinde işlemlerini başlatacak ve yine böyle bir kura çekilişiyle de onları kadroya alacağız.' bilgisini paylaştı.





'Bay Kemal, onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar senin gibi, müfteriler senin gibi, işte onlara karşı biz anında, hemen bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze, meyve bunları getirmeye başladık ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmediği takdirde 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Çünkü vatandaşıma ucuza bu ürünleri getireceğiz. Kararlıyız bunda. Adımlarımızı attık, atıyoruz.'



'11 bin 800 vatandaşın tapu sorununu çözdük'



Havza-i Fahmiye kanunundan kaynaklanan ve 1910'dan itibaren çözülemeyen Zonguldak ve Bartın'daki tapu sorunlarına değinen Erdoğan, asırlık bir meselenin özellikle seçim zamanlarında hep istismar edildiğini söyledi. Bu meseleyi de çözmenin kendilerine nasip olduğunu belirten Erdoğan, 'Bunu da çözdük. Bu konuda 1986'da bir yasa çıkmıştı. Bu yasa, Zonguldaklı kardeşlerimizin derdine derman üretemedi. Biz de 2015'te bu kanunu, sizlerin de taleplerine uygun şekilde değiştirdik. Türkiye Taş Kömürü havzasında, kadastro çalışmasını yaparak hak sahiplerini belirledik. Zonguldak'ta Havza-i Fahmiye'den mağdur toplam 14 bin vatandaşımız olduğunu tespit ettik. Ardından da 14 bin hak sahibine tapularını peyderpey vermeye başladık. Bunun yanında çıkardığımız 2B yasası ile Zonguldak'ta 11 bin 800 vatandaşımızın başka bir tapu sorununu da çözdük.' diye konuştu.



'Dik duracağız, diklenmeyeceğiz'



Erdoğan, konuşmasında Zonguldak'a yapılan sağlık yatırımlarına da değinerek, 9'u hastaneden oluşan toplam 19 sağlık tesisinin şehre kazandırıldığını söyledi. Sağlık tesisleri arasında 400 yataklı Ereğli Devlet Hastanesi, 150 yataklı Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Devrek ve Çaycuma devlet hastanelerinin bulunduğunu anlatan Erdoğan, meydandakilerin 'Dik dur eğilme' sloganları üzerine, 'Hiç endişeniz olmasın. Dik duracağız, diklenmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla.' karşılığını verdi.



'Çaycuma Havalimanı'na tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak'



Bölgede yaptıkları çalışmaları anlatan Erdoğan, 'Martın ikinci yarısında yoğun bir çalışmayla Çaycuma Havalimanı'na tekrar inişler ve uçuşlar başlayacak.' ifadesini kullandı.



Zonguldak Gar Binasının tadilatını yaptıklarını, Kırıkkale-Karabük-Zonguldak tren yolu hattını elektrikli hale getirdiklerini belirten Erdoğan, bölge için yapmayı planladıkları bir diğer hattın ise Adapazarı Karasu Limanı-Akçakoca-Ereğili Limanı-Bartın Limanı Demiryolu projesi olduğunu söyledi.



Yapımı devam eden Adapazarı Karasu Limanı Demiryolu Projesi'nin devamı olacak bu hattın fizibilite çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Erdoğan, gelecek yıl içinde bunun yapımına başlamayı planladıklarını aktardı.



'18 taşkın koruma tesisi yapılıyor'

Ereğli ilçe merkezi ile civar yerleşimlerin içme suyu sorununu inşa ettikleri isale hattı ve içme suyu arıtma tesisiyle kökten çözdüklerini anlatan Erdoğan, Alaplı ilçe merkezine içme suyu sağlayacak Alaplı Barajı'nın inşaatının devam ettiğini söyledi.



Erdoğan, yaptıkları 61 taşkın koruma tesisleriyle Zonguldak şehir merkezi ve 64 yerleşim yerini taşkınlardan koruduklarına işaret ederek, 18 taşkın koruma tesisinin yapımının sürdürüldüğünü bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



'Zonguldaklı çiftçilerimize toplamda ne verdik biliyor musunuz? Bay Kemal diyor ki 'Çiftçi bitti, tükendi. Çiftçinin arsalarını elinden aldılar.' Bay Kemal bak ben sana resmi rakamla konuşuyorum, sen yalanla, iftirayla konuşuyorsun. Onun için de yargı seni 2,5 milyona mahkum etti. Bana ve aileme attığın iftira sebebiyle. İnşallah ondan parayı tahsil ettiğim zaman, onları da Mehmetçik Vakfına vereceğim. Çünkü Bay Kemal'in Mehmetçikle falan alakası yok. Bay Kemal benim Mehmet'imi, benim ordumu gidiyor batıya şikayet ediyor. Oradaki teröristlere, terör sevicilerine şikayet ediyor. Onlarla beraber resimler çektiriyor. PYD/YPG ile resimler çektiriyor. Şimdi 31 Mart'ta buna bu dersi vermemiz lazım.'



'Bu kuyruklar varlık kuyruğu'



Miting alanındakilere, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki hastaneleri ile AK Parti döneminde yapılan hastanelerin videoları izleten Erdoğan, 'Farkı görüyorsunuz değil mi? Bay Kemal'i de gördünüz değil mi?' sorusunu yöneltti.



Kendi yaptıkları hastanelere dikkati çeken Erdoğan, 'Benim milletime, Ayşe'me, Fatma'ma, Ahmet'ime, Mehmet'ime bu hastaneler yakışır, Bay Kemal'in yönettiği hastaneler değil. O rezilliği gördünüz değil mi? Hijyen diye bir şey var mı? Yok. Vatandaş kuyrukta.' ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'nun tanzim satışlardan çok rahatsızlık duyduğunu, 'kuyrukların olduğunu' söylediğine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



'Bay Kemal, onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar senin gibi, müfteriler senin gibi, işte onlara karşı biz anında, hemen bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze, meyve bunları getirmeye başladık ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi, girmediği takdirde 81 vilayete bunu yaygınlaştıracağız. Çünkü vatandaşıma ucuza bu ürünleri getireceğiz. Kararlıyız bunda. Adımlarımızı attık, atıyoruz.'



'Bir yanına FETÖ'yü diğer yanına PKK'yı alan CHP yönetimiyle karşı karşıyayız'



'Zahmetsiz rahmet olmaz' atasözüne ve 'İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır' ayetine atıfta bulunan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Bunun için biz, siyasi hayatımız boyunca gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Bizi en iyi de Zonguldak'ın anlayacağını biliyorum. Çünkü bu şehir, emeğin, alın terinin üzerine kurulmuştur. Aynı şekilde esnafımız, çalışmanın kıymetini iyi bilir. Sabah dükkanını, atölyesini besmeleyle açar, akşama kadar çalışır, çabalar sonra tevekkülle bunun neticesini bekler. Toprakla, hayvancılıkla, balıkçılıkla uğraşan kardeşlerimiz de çalışmanın alın terinin anlamını çok iyi bilir. Ama bir kesim var ki, hiç çalışmadan, çabalamadan, sadece oturduğu yerden ahkam keserek, yalan yanlış ifadelerle rakiplerini karalayarak ülke yönetiminin kendilerine verilmesini bekler.



Ülkemizdeki muhalefet partilerinden bahsediyorum. CHP'nin ve diğerlerinin, ülkemiz, milletimiz, bölgemiz, insanlık için şöyle dişe dokunur projelerini, bir tekliflerini duydunuz mu? Kendi içlerinde yaptıkları koltuk kavgasının onda birini, ülkemizin ve milletimizin düşmanlarına karşı verdiklerini gördünüz mü? Seçimler öncesinde liste mücadelesinde kullandıkları vaktin yüzde birini milletimizin gönlünü kazanmak için sarf ettiklerine şahit oldunuz mu? Bize yönelttikleri saldırıların binde birini, ülkemizi hedef alan terör örgütlerine yaptıklarını gördünüz mü? Tam tersine terör örgütleriyle kol kola, omuz omuza dirsek dirseğe saldırıyorlar. Bir yanına FETÖ'yü diğer yanına PKK'yı alan, üstelik de bunu göğsünü gererek anlatan bir CHP yönetimiyle karşı karşıyayız."



CHP'nin Zonguldak Belediye Başkan adayına işaret eden Erdoğan, "Buna dersi vermeyecek miyiz? Bölücü örgütün güdümündeki parti, pek çok yerde aday çıkarmadı. CHP'nin ve zillet ittifakındaki diğer partilerin adaylarını destekliyorlar. PKK tarafından belirlenen isimler, CHP listelerinde belediye meclis üyeliği için seçime giriyor. Aynı şekilde pek çok yerde kazanılması halinde belediye yönetiminin nasıl paylaşılacağının pazarlıklarını yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

