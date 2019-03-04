USD (Alış - Satış) : 5,38 - 5,39 EURO (Alış - Satış) : 6,10 - 6,11

Cemal Kaşıkçı'nın yakıldığı tandır ilk kez görüntülendi

AHaber'in haberine göre, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın yakıldığı tandır ilk kez görüntülendi.

Dünya / 04 Mart 2019 Pazartesi 14:39
Cemal Kaşıkçı'nın yakıldığı tandır ilk kez görüntülendi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, geçtiğimiz yıl evlilik işlemleri için girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamamış, Riyad'dan gelen 15 kişilik suikast timi tarafından konsoloslukta öldürülmüştü.

Kaşıkçı cinayetinde bir çok gizem var. En önemli soru ise cesedin nerede olduğu. Bu soruların cevabını araştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nda, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bugüne kadar ortaya çıkmayan çarpıcı detaylar paylaşmıştı. Ünlü bir restorandan verilen 32 porsiyon pişmemiş et siparişi, cesedin tandırda yakıldığı ve ikinci kurbanın Kaşıkçı'nın nişanlısı olabileceği iddiaları tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.




İstanbul Emniyet MüdürlüğüCemal KaşıkçıSuikast TimiRiyadSuudi Arabistan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı