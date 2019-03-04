Cemal Kaşıkçı'nın yakıldığı tandır ilk kez görüntülendi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, geçtiğimiz yıl evlilik işlemleri için girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamamış, Riyad'dan gelen 15 kişilik suikast timi tarafından konsoloslukta öldürülmüştü.



Kaşıkçı cinayetinde bir çok gizem var. En önemli soru ise cesedin nerede olduğu. Bu soruların cevabını araştıran İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nda, Kaşıkçı cinayetine ilişkin bugüne kadar ortaya çıkmayan çarpıcı detaylar paylaşmıştı. Ünlü bir restorandan verilen 32 porsiyon pişmemiş et siparişi, cesedin tandırda yakıldığı ve ikinci kurbanın Kaşıkçı'nın nişanlısı olabileceği iddiaları tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.









