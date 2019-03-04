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Bakan Varank: Bugünden itibaren destek ödemelerine başlıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz. Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde." açıklamasında bulundu.

Ekonomi / 04 Mart 2019 Pazartesi 12:38
Bakan Varank: Bugünden itibaren destek ödemelerine başlıyoruz

Bugünden itibaren akıllı dijital teknolojileri desteklemeye başlıyoruz diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Bu teknolojileri yerli olarak geliştiren KOBİ'lere uygulama ve ticarileşme desteği vereceğiz ayrıca üretim süreçlerini dijitalleştirmek isteyen KOBİ'leri de teşvik edeceğiz. Buna seracılık yatırımları da dahil. Bu manada dijitalleşmeden seracılık yatırımları da faydalanabilecek. Çağrımızın üst limiti 1 milyon lira ve daha da önemlisi bunun 300 bin lirası hibe şeklinde.'

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