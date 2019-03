'Şile, İstanbul'un organik tarım merkezi olacak'

Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Şile'de çeşitli temaslarda bulundu. Öncelikle AK Parti Şile İlçe Başkanlığı'nı ardından da MHP Şile İlçe Başkanlığı'nı ziyaretlerini basına kapalı olarak gerçekleştiren Yıldırım, daha sonra Üsküdar Caddesi dükkanları gezdi ve esnafla sohbet etti.



Şile'deki bir taksi durağını da ziyaret eden Yıldırım, buradaki taksici esnafının sorunlarını dinledikten sonra Şile Belediye Meydanı'nda ilçeye yapılan hizmetlerin toplu açılış törenine gerçekleştirdi ve halka hitap etti.



Yıldırım, millete hizmet etmenin kendileri için en büyük şeref olduğunu, bunun içinde her gün ya yeni projelerin açılışını yaptıklarını ya da yeni projeler açıkladıklarını söyledi.



Bugün açılışını yaptıkları yatırımların her birinin Şile için çok önemli projeler olduğunu kaydeden Yıldırım, 'Bunların tamamı, sizin ihtiyacınız gözetilerek yapıldı. Şile Liman Düzenlemesi, Şile Spor Merkezi, Kat Otopark, Ağva Sahil Düzenlemesi, Veterinerlik Hizmet Binası ve Sokak Hayvanları Bakım Merkezi Projesi ve Arıcılık Merkez Projesi. Birçok proje hayata geçirildi.' dedi.



'Şile hep yeşil kalsın istiyoruz'



Şile'nin yeşil alan bakımından İstanbul'un bir numaralı ilçesi olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:



'Şile eskiden çile ile anılırdı. Şile-İstanbul Otoyolu'nu sizin için yaptık. Güle güle kullanın. Ama unutmayın yolların kralı yok, yolların kuralı var. Şile, yüz ölçümü itibarıyla İstanbul'un en büyük üçüncü büyük ilçesi. Nüfus olarak ise 38. ilçesi. Şile'den daha az nüfusu olan ilçe ise Adalar. Şile hep böyle yeşil kalsın. O güzel köyleriyle, sahiliyle ve hepsinden önemli o güzel insanlarıyla hep böyle kalsın istiyoruz.'



Yıldırım, kültür-sanat, turizm yatırımlarıyla damgalarını vuracakları yeni bir döneme girdiklerini aktararak, 'Şile'yi deniz, köy ve sağlık turizminin merkezi yapıyoruz. Şile'nin köyleri var. Köyler artık mahalle oldu. Bu köylerin tamamında altyapıda güzel işler yapıldı. Şimdi bu köyleri artık turizme açma vakti geldi. Bu köyleri, Şile'nin ekonomik kaynağı haline getirmek için destek sunacağız. Buradaki mekanların elden geçirilmesi için destek vereceğiz. Köyleri mimarisiyle, sokak düzenlemesiyle adeta İstanbul'un sayfiye yeri haline getireceğiz. Şile'de Hacılı Şelaleleri var. Gürlek Mağarası var. Burası, ilk Hristiyan hapishanelerinin burada olduğu düşünülüyor. Bu hazineleri ortaya çıkarmak ve burada bunları Şile'nin turizm kaynağı haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız.' ifadelerini kullandı.



Doğal yürüyüş alanlarını ve kamp alanlarını tabiata zarar vermeden yapacaklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:



'Daha çok ziyaretçi gelecek. Şile, daha çok kazanacak. Şimdi birileri 'doğal yapı bozulacak mi?' diyerek kafaları karıştırmaya çalışacak. Buradan söz veriyorum. Bu söz Binali Yıldırım sözüdür. Sözü bir kere söyleriz. Uzatıp zurna yapmayız. Burada bir baraj projesi var. 5 tane köyü ilgilendiriyor. Gökmaslı, Sortullu, Göksu, Çataklı ve Hacılı. Bu köylerin su altında kalma riski var. Böyle bir içme suyu projesi yapmışlar. Bu proje için 'bekleyin' dedim. Köyleri, ortadan kaldırmak kolay değil. Bu proje yeniden yapılacak. O bölgedeki köylerin en az şekilde etkileneceği yeni bir proje ile sizin karşınıza geleceğiz. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bu işin de takipçisi olacağım.'



Yeryüzü Pazarı'nı örnek gösterdi



Yıldırım, halkın desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesi halinde akıllı belediyecilik sistemini başlatacaklarını, insanların sorunların kendilerine ulaşmadan çözeceklerini anlattı.



İş başına geldikten sonra Şile için hayata geçirecekleri çok projeleri olacağını vurgulayan Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:



'Plajlarımızın doğal güzelliğini bozmadan çok daha güzel işler yapacağız. Yeni bir balıkçı barınağını da yine Şile sahiline kazandıracağız. Reislerin ekmek, takaların rızık kapısını hep birlikte daha da güçlendireceğiz. Halk plajları yenilenecek. Seyir iskelesi, sahil yolu düzenlenmesine devam edilecek. Kamp alanları ve bisiklet yolları, konaklama tesisleri, buradaki dokuyu bozmadan yapılacak. Yeryüzü Pazarınız var. Doğal sebzeyi meyveyi tarladan direkt tüketicilere ulaştırıyorsunuz. Üreten de alan da satan da memnun. Şimdi, bu projeyi yeni dönemde İlhan Ocaklı ile biraz daha ileri boyuta taşıyacağız Şile'yi. Şile İstanbul'un organik tarım merkezi olacak. Buradan ilan ediyorum. İstanbul'un organik ürünlerini niye binlerce kilometre öteden getirelim? Burnumuzun dibinde Şile'de bunu pekala yapabiliriz. Buradan yetişecek ürünler, Şile'den Anadolu gıda üssünden İstanbullulara iletilecek.'



AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ve Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Şile Belediye Başkanı Tabakoğlu, Yıldırım'a bir tablo hediye etti.



Ardından protokol, Şile'deki yatırımların açılış kurdelesi kesti. Yıldırım, buradaki seçim çalışmalarını bitirerek Adalar'daki programlarına katılmak için ilçeden ayrıldı.



Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.