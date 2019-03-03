İstanbul'da silahlı çatışma! Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Karlıbayır Mahallesi Gürsoy Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.



Silahların da kullanıldığı kavgada, 4 kişi yaralandı.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kavgada ateşlenen silahlardan çıkan mermilerin bazılarının çevredeki araçlara ve iş yerlerine isabet ettiği görüldü.



Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.



Kaynak : AA

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