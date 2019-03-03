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İçişleri Bakanı Soylu: Bundan sonra teröristler kafalarını bile çıkaramayacaklar

İçişleri Bakanı Soylu, "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar." dedi.

Siyaset / 03 Mart 2019 Pazar 12:43
İçişleri Bakanı Soylu: Bundan sonra teröristler kafalarını bile çıkaramayacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da STK temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanları toplantısında konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, "Son iki ayda teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirdik." dedi.

Soylu, "İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı


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