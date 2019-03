Erdoğan: Bu taklacıya öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ordu'da 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla halka hitap ediyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saadet Partisi'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Naim Şahin'i eleştirerek, 'Bu kişi Ordu'ya yapılan her işe sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? AK Parti'nin gücünü, imkanlarını, hizmetlerini kendilerine mal edenler, en başta Ordu'ya, sizlere saygısızlık ediyor demektir. Bu şehre ne yapılmışsa altında sadece ve sadece AK Parti'nin ve onunla yol yürümeye devam eden kadroların imzası vardır. Gittiği her kapıdan kovulan bu taklacıya 31 Mart'ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkmaya yüz bulamasın' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



'Bizde muhabbet pazara kadar değil, mezara kadar mezara... Terör örgütüyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizim ne muhabbetimiz ne de dostluğumuz olur.'



'Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur.'



'Arkalarına terör örgütlerini, karanlık güçleri alan birileri her seçimde olduğu gibi bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz.'



'Birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı'nın içinde konsolide olacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.'



'Türkiye'nin Suriyelilere yapılan harcamalar sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yoktur. Tüm bu harcamaları geliri giderine denk olacak formüllerle yürüttük, yürütüyoruz.'



'Bay Kemal, sen Kandil'in yandaşısın. Kandil'in desteklediğiyle el ele, kol kolasın.'



'Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye sorulmadan karar verilemez.'