Ankara'da sporcuları taşıyan midibüs devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Alınan bilgiye göre, 22 kişilik sporcu kafilesini taşıyan Sadık Bodur yönetimindeki 14 BP 639 plakalı midibüs, otoyolun Saray Mahallesi yakınlarında devrildi.



Aracın altında kalan midibüsün ikinci şoförü Sebahattin Yörükoğlu hayatını kaybetti.



Yaralanan 15 sporcu ile 2 antrenör, kentteki hastanelere kaldırıldı.



Yörükoğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Hamdi Eriş Devleti Hastanesi morguna konuldu.



Araçta bulunan çeşitli yaş gruplarındaki sporcuların, İçel'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'ndan Bolu'ya döndükleri öğrenildi.



Kaynak : AA

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