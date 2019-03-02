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Yeşilçam'ın kötü adamı hastaneye kaldırıldı

Türk sinemasının emektar oyuncusu İhsan Gedik, tiyatro gösterisi sırasında düştü. Dizinden yaralanan Gedik hastanelik oldu.

3. Sayfa / 02 Mart 2019 Cumartesi 11:08
Yeşilçam'ın kötü adamı hastaneye kaldırıldı
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Türk sinemasının emektar oyuncusu olan ve binin üzerinde filmde ’kötü karakteri’ oynayan 77 yaşındaki İhsan Gedik, bir okulda tiyatro gösteri yaptığı sırada düşerek sol dizinden yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İhsan Gedik tedavi altına alındı.

İstanbul’da ikamet ettiğini ancak okulda tiyatro gösterisi yaparken düşerek yaralandığını söyleyen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak : İHA

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