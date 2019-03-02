Prof. Dr. Banu COŞAR - FemtoLASIK ile Göz Ameliyatı Fark Yaratıyor

Göz ameliyatı yaptırmak isteyenlerin son dönemde gelişen teknoloji ile birlikte hayat kalitelerinin arttığını anlatan Prof. Dr. Banu Coşar, iLASIK olarak da bilinen FemtoLASIK yönteminin miyopi, hipermetropi veya astigmatizma gibi görme bozuklukları yaşayan kişilerde güvenle uygulanabileceğini belirtti.



Göz bozukluklarının her yaştan kişiyi etkileyen yaygın problemler olduğunu belirten Prof. Dr. Banu Coşar, “FemtoLASIK tedavisi ile korneanın üst kısmında bir kapakçık oluşturuluyor. Bu işlemi de femtosaniye lazer teknolojisinden yararlanarak gerçekleştiriyoruz. Böylece doku içerisinde istediğimiz derinliğe, şekle ve genişliğe sahip kesiler oluşturabiliyoruz. Femtosaniye lazer teknolojisi ile hastalarımızın göz bozukluklarına en hızlı ve en güvenli tedaviyi uygulayabiliyoruz.” şeklinde konuştu.



Uzak Gözlüklerinden FemtoLASIK Göz Ameliyatı ile Kurtulmak Mümkün



“Gözün kırma kusurları arasında en yaygın olan miyopidir, miyopi uzağı net olarak görememe durumudur. Genellikle 3 metre ve daha ileri mesafeleri, cisimleri ya da kişileri net olarak göremeyen kişilerde gözleri kısma, göz yorgunluğu, baş ağrısı gibi farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Miyopi doğuştan olabileceği gibi, erişkinlik çağlarında da (20 yaştan sonra) başlayabilir. Ama okul miyopisi dediğimiz durum 7-16 yaşları arasında başlar. Dolayısıyla miyop olanlar küçük yaşlardan itibaren gözlük ya da lens kullanmak zorunda kalır. Fakat günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte gözlük ya da lens kullanma zorunluluğu ortadan kalkmıştır. Uzağı göremeyen hastalar gerekli şartları karşıladıklarında FemtoLASIKgöz ameliyatı ile yeni bir hayata adım atabilirler.” şeklinde açıklama yapan Prof Dr. Banu Coşar, kimlerin iLASIK göz ameliyatı için uygun kabul edildiğini de aktardı.



Kimler FemtoLASIK (iLASIK) Göz Ameliyatı Olabilir?



FemtoLASIK göz ameliyatı için uygunluk kriterlerinin operasyon kararı verilmeden mutlaka dikkate alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Banu Coşar: “18 yaşını doldurmak FemtoLASIK ile göz ameliyatı olmanın ilk şartıdır. Elbette kişinin son 1 yıl içerisinde göz numarasının sabit kalması; miyop derecesinin maksimum 8-10, hipermetrop ve astigmat derecesinin ise maksimum 5-6 olması şartının da karşılanması gerekir. Son olarak FemtoLASIK ile göz ameliyatı olmak isteyenlerin kornea haritasının çıkarılması ve kornealarının yeterli kalınlığa ve uygun şekle sahip olduğunun belirlenmesi operasyon kararının verilmesi için önemlidir. Saydığım kriterlerin tamamını karşılayan hastalarımızda FemtoLASIK ile göz ameliyatı sonrası yaşam kalitesi artar.” dedi.



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