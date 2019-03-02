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MHP'li Enginyurt'tan büyük iddia: CHP'nin listesinde PKK'lılar var

Mansur Yavaş'ın CHP'nin belediye meclis üyesi listelerinde HDP'li üyelere yer verdiğini iddia eden MHP Ordu millet vekili Cemal Enginyurt "CHP listesinde HDP'li PKK'lı isim yoksa ben milletvekilliğini bırakacağım." dedi.

Güncel / 02 Mart 2019 Cumartesi 02:56
MHP'li Enginyurt'tan büyük iddia: CHP'nin listesinde PKK'lılar var
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Beyaz Tv'de LatifŞimşek'in sunumuyla ekrana gelen Dinamit programına konuk olan Cemal Enginyurt çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HDP'nin CHP'ye destek verdiğini öne süren Enginyurt CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak 'Mansur Yavaş'a buradan sesleniyorum. CHP'nin meclis üyelerini açıklasın. CHP listesinde HDP'li PKK'lı isim yoksa ben milletvekilliğini bırakacağım. Hangisi HDP'li hangisi PKK'lı biz açıklayacağız. Eğer CHP listesinde HDP'li PKK'lı varsa kendisi de istifa edecek mi?' dedi. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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