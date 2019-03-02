USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yaşam / 02 Mart 2019 Cumartesi 22:26
Meteoroloji'den kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

BUZLANMA VE DON OLAYLARINA DİKKAT

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Artvin'in 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Önemli bir değişikliğin olmayacağı hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MeteorolojiDoğu AnadoluKaradenizGüneydoğu Anadolu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı