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'Mavi Vatan' Yunanlıları korkuttu

Ülkenin 3 tarafını kaplayan denizlerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Mavi Vatan tatbikatı, özellikle Yunanistan'ı korkutuyor. Yunan medyası, üst üste her gün tatbikatla ilgili haberler yapıyor.

Dünya / 02 Mart 2019 Cumartesi 22:45
'Mavi Vatan' Yunanlıları korkuttu

Türkiye'nin en prestijli ve Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri tatbikatı olan Mavi Vatan 2019, Ege'de Yunanistan'ı paniğe sevk etti. Yunan sahil şeridine yakın yerlerde gerçekleşen tatbikat, Atina'ya korku saldı.

Yunan televizyonları, hemen her gün tatbikata ilişkin haberler yapıyor.

'TÜRKİYE'DEN İZİNSİZ KUŞ UÇURAMAYIZ'

Yunan televizyon kanalında yayınlanan bir programda, Türkiye'nin Ege'deki saha üstülüğüne ilişkin yayın yapıldı. Programda konuklar, Türkiye'nin Mavi Vatan tatbikatını değerlendirirken 'Ege'de onlardan izinsiz bir kuşun dahi uçamayacağını gösteriyorlar.' ifadelerini kullandılar.



'BAĞIMSIZLIĞIN GÖSTERGESİ'

Konuşulan bir diğer konu ise Türkiye'nin, tatbikatta kullandığı silah, mühimmat ve araçların yerli oluşu oldu. Yerli silahlar ile Ege merkezli olmak üzere Akdeniz ve Karadeniz'de tatbikatlar gerçekleştiren Türkiye'nin, bu araç ve gereçlerle bağımsızlık mesajı verdiğine dikkat çekildi.

Programda 'Türkiye bu yerli sistemlerini kullanarak, bize ve tüm dünyaya bağımsız olduklarını gösteriyor' ifadelerine yer verildi.

TelevizyonCumhuriyetYunanistanKaradenizBağımsızlık


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