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Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel / 02 Mart 2019 Cumartesi 11:09
Kuşadası açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Kuşadası açıkları olarak saptadığı deprem, saat 06.54'te meydana geldi. Kuşadası'na 3,28 kilometre mesafede ve yerin 11,57 kilometre derinliğinde olan deprem, yerleşim yerlerinde hissedilmedi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı.

DepremEge DeniziKandilli Rasathanesi


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