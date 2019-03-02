USD (Alış - Satış) : 5,34 - 5,35 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli uçak 2026'da göklerde

Milli uçağa ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde görmek nasip olacak" ifadelerini kullandı.

Teknoloji / 02 Mart 2019 Cumartesi 10:51
Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli uçak 2026'da göklerde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay savunma sanayisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Oktay, "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır." dedi.

Milli uçak 2026'da göklerde
Milli uçağa ilişkin olarak Oktay 2023 yılında hangardan çıkacağını ve 2026'da göklerde görmenin nasip olacağını belirtti. Oktay, 2031 yılında ise milli uçağın envantere gireceğini söyledi.

CumhurbaşkanıFuat Oktay


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı