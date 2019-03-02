Fuat Oktay'dan tarihi açıklama: Milli uçak 2026'da göklerde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay savunma sanayisine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Oktay, "Savunma teknolojileri alanında yürütülen milli proje sayımız 600'ün üzerine çıkmıştır." dedi.



Milli uçak 2026'da göklerde

Milli uçağa ilişkin olarak Oktay 2023 yılında hangardan çıkacağını ve 2026'da göklerde görmenin nasip olacağını belirtti. Oktay, 2031 yılında ise milli uçağın envantere gireceğini söyledi.