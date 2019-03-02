Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hindistan-Pakistan krizinin çözümü için üzerimize düşeni yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Çok seviyorsan git Kuzey Irak'a sizin burada yeriniz yok. CHP'ye, İYİ Parti'ye gönül verenlere sesleniyorum, bu ülkeyi bölmek isteyenlerle nasıl oluyor da omuz omuza oluyorsunuz? Bizim arkamızda PKK, HDP, YPG var diyor. Bizim arkamızda da bu millet var ve Hak var. Bunlara devlet para verdi, bu alçaklar çukur kazdı. Binaları kendi içinden tünellerle birbirine bağladı. Bu paralar size çukur eşin diye mi verildi? Kandil'e gönderdiler. Paraları Kandil'e gönderenlere biz müsaade etmeyiz. Onun için kayyumlar. Bundan sonraki süreçte de bu tür yanlışları devam ettikçe bu bedelleri ödeteceğiz.



Son 17 yılda önümüze çıkartılan her engeli sizleri desteği sayesinde aştık. Önümüzde önemli bir imtihan var 31 Mart. Başta İstanbul olmak üzere nerede Trabzonlu hemşehrileriniz varsa buradan telefonla aramanızı rica ediyorum. Onlara şunu söyleyin, oylarımızı hep beraber Cumhur İttifakı'nda konsolide edelim, AK Parti'de birleştirelim.



'GERİLİMİ TIRMANDIRMANIN FAYDASI YOK'



Önceki gün uçak krizi sonrasında Pakistan'ın cumhurbaşkanı ve başbakanı ile görüştüm. Biz de üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Pakistanlı kardeşlerimizin pilotu salıvermeleri takdire şayan bir tavırdır. Temennimiz Hindistanlı dostlarımızın da bu müspet adıma aynı şekilde karşılık vermeleridir. Türkiye'nin çabalarıyla bu sıkıntılı süreç atlatılacak. Gerilimi tırmandırmanın kimseye faydası yok.



'ARTIK SÖZÜ DİNLENEN ÜLKE HALİNE GELDİK'



Savunma sanayiinde bize insansız hava aracı vermiyorlardı. Şimdi Trabzon'un uşaklarından birileri insansız hava aracını yaptı mı? Şimdi biz ihraç eder duruma geldik. Göreve geldiğimizde biz savunma sanayiinde yüzde 25'i yapıyorduk, şimdi yüzde 70'i üretir hale geldik. Savunma sanayiinde 2,5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Bölgenin artık sorun çözen ülkesi haline geldik. Artık emir alan değil sözü dinlenen bir ülke haline geldik.



Şimdi bir Trabzonlu arkadaşımız oradan (İstanbul) aday olmuş, Trabzon'u istismar etmek istiyor. Sen Trabzon'u istismar edemezsin. Benim Trabzonlu hemşehrilerim sana prim vermez.



Bay Kemal siz kuyrukçusunuz, Siz yokluk kuyruğu icat ettiniz bu ülkede. Bizimki ise varlık kuyruğu.



TRABZON'A RAYLI SİSTEM



Önümüzdeki dönemde Trabzon'u raylı sistemle tanıştırıyoruz. Trabzon-Erzincan arasında hızlı tren projesini hayata geçireceğiz.