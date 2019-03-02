Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş enflasyon açıklaması!

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de halka hitap etti. Enflasyon ve yatırımlara dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Bu seçimlerde de Rize'den rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız? Türkiye'de bir numara olacak mıyız? Siz isterseniz yaparsınız. Ben size inanıyorum. Sizleri sadece Allah için seviyorum.



Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Kim onlar? Malum. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rize, 31 Mart'ta istikrarımıza, istiklalimize, istikbalimize göz dikenlere bir kez daha derslerini veriyor muyuz?



Cumhur İttifakı'nın karşısına bir yanına FETÖ'yü, bir yanına PKK'yı alıp, önüne de birkaç parti katanlara 31 Mart'ta derslerini veriyor muyuz? İşte benim Rize'm budur.







Şimdi ben Doğu Karadeniz'den Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? 780 bin kilomeyre kare ile Türkiye var. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İyi Parti, Saadet Partisi sen kimlerle kol kolasın görüyor musun? Rahmetli Erbakan hocamız kalksa acaba bunlara ne derdi. Ah ah, ne hallere düştüler. Yatıyorlar kalkıyorlar Atatürk diyorlar, şu CHP'ye Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız?



Bizim arkamızda PKK, YPG var diyor. Bizim arkamızda halk var, hak var.



Son 17 yılda Rize'ye 18 katrilyon yatırım yaptık. Bizden önce gelenlerin böyle bir derdi var mıydı.



Güneysu deresinde öğretim üyeleri için yerel mimari ile orada tüm hocalarımıza lojmanlarını yapıyoruz.



Rize'ye yüzme havuzları gençlik merkezleri futbol sahaları inşa ettik. Sağlıkta 10'u hastane olmak üzere toplamda 28 tesisimizi şehrimize kazandırdık.







Ancak taliplisini bulabilirsek sözümdeyim. Rize'ye inşallah bir şehir hastanesini de kazandıracağız. Bütün mesele şimdi o ihaleye girebilecek müşteriyi bulmak o bulunduğunda inşallah bismillah diyeceğiz.



7 tarihi eseri restore ettik. İmar barışı ile 74 bin hemşerimizin sıkıntısını çözdük.



Rize'de 20 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 162 kilometreye çıkardık.



Rize Artvin Havalimanı yapımına devam ediyoruz. 2020 sonuna kadar da bitirebiliriz.



Havalimanımızı hizmete soktuktan sonra be turizmde büyük bir patlama olacağına inanıyorum.



Rize içme suyu tesislerinde inşaat çalışmaları bitmek üzere… Rize'nin turizm potansiyelinin değerlendirilmesi için çalışıyoruz.



Rize'ye bugüne kadar 2,5 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik.







Çay bitkisi gen havuzunu oluşturuyoruz. Bu proje ile en az 2 bin farklı tip geno tipi tarayarak 2 adet gen havuzu oluşturacağız.



Rizeli iş insanlarına toplam 1,5 katrilyon lira tutarında yatırım teşviki sağladık.



15 bin nüfus artışıyla Rize potansiyeline uygun bir şekilde gelişiyor.



Milletimizin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği dillerine doladılar. Biz hükümet olarak 17 yılda 9 milyon yeni istihdam sağlayarak cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık ama buna gölge düşürmeye çalışıyorlar.



Kadınlarımızın gençlerimizin katkısıyla iş gücüne katılım oranı yükseldi. Geçtiğimiz ağustos ayında büyük bir ekonomik saldırıya maruz kaldık. Ekonomik saldırı sonrası istidamda daralma ortaya çıktı ama kontrol altına aldık. Ekonomik dalgalanmaların etkilerini de önemli ölçüde atlattık.



İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz.



Bay Kemal senden bir şey olmaz, sen dürüst değilsin. Batırdın, batıracaksın. Sen bir CD ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun. Ayrılsan da ayrılmasan da bu 31 Mart'ta milletim sana gereken dersi verecek.



İnşallah bu yıl sonu itibariyle işsizlikte de önemli bir hamle yapacağız. 3 ay boyunca ücreti, primleri biz üstleneceğiz. Hedefimiz 2,5 milyon kişiye iş sağlamak. Biz girişimcilerimizin iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanında olacağız.



'İKİ MÜJDEM VAR'



Şimdi Rize'de iki büyük müjde vermek istiyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın elektrik sulama tarifesini tüm tarımsal faaliyetleri içine alacak şekilde genişletiyoruz. Artık yüzde 12 indirimli elektrik kullanabilecekler.



Yeni sondaj gemimiz. Hala Antalya'da.. Yeni gemimizi aldık adını yavuz olarak belirledik. Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra Yavuz doğal gaz ve petrol aramalarına başlayacak. Doğu akdeniz ve Karadeniz'deki petrol haklarımızı en iyi şekilde değerlendirmekte kararlıyız.



Biz ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunurken içeride saldırılara maruz kalmamız çok manidardır. Biz her alanda yerli ve milli çözümler peşinde koşarken onlar Türkiye düşmanlarıyla aynı dili konuşuyorlar.'