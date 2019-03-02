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Cudi'de dev operasyon!

Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde devam eden operasyonda PKK’lı teröristlere ait mağaralarda mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

3. Sayfa / 02 Mart 2019 Cumartesi 16:00
Cudi'de dev operasyon!
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Edinilen bilgiye göre, Şırnak’ın Cudi Dağı Anılmış köyü kırsalında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı tarafından düzenlenen “Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Halit Özçelik 2019-2” operasyonunda; yapılan arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen 4 dört adet sığınak içerisinde; 2 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet akü, 1 adet amper ölçer, 2 adet telsiz, 1 adet tahrip olmuş M16 piyade tüfeği, 3 adet tahrip olmuş M16 şarjör, 1 adet bixi dipçiği, 17 adet büyük pil, 1 adet küçük tüp, 1 adet keskin nişancı kamuflajı, 2 adet çakmak gazı dolum tüpü, 1 adet şemsiye, 1 adet bidon, bol miktarda sağlık malzemesi, 3 adet örgüt mensuplarına ait mont, bol miktarda yaşam malzemesi, 2 adet sırt çantası ele geçirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı birliklerinin tespit ettiği sığınak ve barınma alanları kullanılamaz hale getirildi.

Bölgede arama tarama faaliyeti devam ediyor. Kaynak : İHA

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