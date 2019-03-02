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Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Fırat'ın doğusu için hazırlığımızı yaptık, zamanı gelince gereği yapılacak.

Güncel / 02 Mart 2019 Cumartesi 22:34
Bakan Akar'dan Fırat'ın doğusu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Fırat'ın doğusu için hazırlığımızı yaptık, zamanı gelince gereği yapılacak. Kimsenin şüphesi olmasın, ülkemizin güvenliğini tehlikeye atmayacağız" açıklaması yaptı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona ilişkin, "Hazırlıklarımızı yaptık.Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeri, zamanı gelince gereği yapılacak" dedi.

Bakan Akar, "Kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizin güvenliğini hiçbir şekilde tehlikeye atmayacağız." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı


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