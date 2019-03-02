Ankaragücü taraftar otobüsü kaza yaptı: 2 ölü

Süper Lig'de dün oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını takip etmek için Başkent'ten Antalya'ya giden Ankaragüçlü taraftarları taşıyan otübüs, 4-2'lik Ankaragücü galibiyetinin ardından dönüş yolunda kaza yaptı.
Afyonkarahisar yakınlarında meydana gelen kazada iki taraftarın hayatını kaybettiği, Ankaragücü'nün resmi internet sitesinden yapılan paylaşımla öğrenildi. Yapılan paylaşımda, 'Sonu böyle olmamalıydı... Başımız sağolsun. YASTAYIZ!' cümlesi yer aldı.
Alınan bilgiye göre, Abdil E. yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobil, Sinanpaşa ilçesine bağlı Akören beldesinin çıkışında, Antalya'da oynanan maçtan dönen MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan Yılmaz Doğan'ın kullandığı midibüse arkadan çarptı.
Midibüs, çarpmanın etkisiyle devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ankaragücü, resmi Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı
Kaynak : İHA
Antalyaspor müsabakası sonrası Ankara'ya dönen taraftar otobüsümüzün kaza yapması sonucu taraftarlarımızdan Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz, vefat etmiştir.— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) 2 Mart 2019
Camiamıza, ailemize ve merhumların ailelerine başsağlığı diler, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. #Yastayız pic.twitter.com/EGf55GVuyz