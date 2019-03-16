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Sarı Yelekliler, bir kez daha Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi

Fransa’da aylardır protestolarına devam eden Sarı Yelekliler bugün de Paris sokaklarını savaş alanına çevirip, polisle çatıştı.

Dünya / 16 Mart 2019 Cumartesi 15:31
Sarı Yelekliler, bir kez daha Paris sokaklarını savaş alanına çevirdi
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Fransa'da aylar önce petrol fiyatlarına yönelik zama karşı başlatılan ancak kısa süre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı eylemlere dönüşen protestolar bugün de sürdü. Sarı Yeleklilerin liderlerinden Eric Drouet, Priscillia Ludosky ve Maxime Nicolle, Mart ayını ‘kritik ay' olarak adlandırırken her hafta sonu, özellikle de 16 Mart'ta halkı sokağa çağırmıştı. Fransız halkı o çağrıya kulak vererek başkent ve farklı şehirlerde yeniden sokağa çıktı. Eylemciler Paris sokaklarını bir kez daha savaş alanına çevirdi. Polisle çatışan göstericiler, ünlü Champs-lysées üzerinde bulunan araçları ateşe verdi, kafeleri yağmaladı. Göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis protestocuları dağıtmak amacıyla tazyikli su kullandı.

Bugünkü eylemlerde şuana kadar en az 20 göstericinin gözaltına alındığı ifade edilirken, Fransız medyası Paris'in farklı yerlerinde 31 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak : İHA

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