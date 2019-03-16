USD (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47 EURO (Alış - Satış) : 6,18 - 6,19

Katliamın en küçük kurbanı

Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliamın en küçük kurbanı 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu. Kayıp olduğu ifade edilen İbrahim’in hayatını kaybettiği açıklandı.

Dünya / 16 Mart 2019 Cumartesi 16:39
Katliamın en küçük kurbanı

Yeni Zelanda’da dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin hikayeleri yürekleri burkuyor. Dünkü saldırının ardından sevenleri yakınlarından en ufak bir haber almak için çabalarken, Christchurch kentindeki terör saldırısının en küçük hedefi 3 yaşındaki Mucad İbrahim oldu. Terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında 3 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Önce kayıp olduğu ifade edilen 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim’in Nur Camisi’nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Mucad, babası ve ağabeyi ile birlikte Nur Camisi’nde bulunuyordu.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.
Camilere saldıran terörist mahkemeye çıkarıldı Camilere saldıran terörist mahkemeye çıkarıldı Ekşi Sözük yazarına jet soruşturma Ekşi Sözük yazarına jet soruşturma Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile görüştü Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy ile görüştü Diyanet İşleri Erbaş: 'İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır' Diyanet İşleri Erbaş: 'İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı Yeni Zelanda katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmiş Yeni Zelanda katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmiş Cami saldırganının Türk düşmanlığı Cami saldırganının Türk düşmanlığı

SomaliChristchurch


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı