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Katliam yandaşı senatöre yumurtalı saldırı

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, yumurtalı saldırıya uğradı. Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti.

Dünya / 16 Mart 2019 Cumartesi 12:58
Katliam yandaşı senatöre yumurtalı saldırı

İslam düşmanı ırkçı sözleriyle tepki çeken Avustralya'nın Queensland Senatörü Fraser Anning, dün gazetecilere açıklama yaptığı sırada bir gencin yumurtalı protestosuna maruz kaldı.

Senatörün konuşma yaptığı sırada kafasına yumurta atan genci, senatörün beraberindekiler yere yatırarak darbetti. Yaşananlar ise anbean kaydedildi.

Büyüyen korkunun göstergesi

Anning, 'Toplumumuz içinde gerçekleştirilen her türlü şiddet eylemine karşıyım ve saldırganları kesinlikle kınıyorum, fakat but tür bir saldırının savunulacak bir yanı olmasa da bugün gerçekleştirilen saldırı toplum içinde hem Avusturalya'da hem Yeni Zelanda'da artan Müslüman nüfusuna karşı büyüyen korkunun bir göstergesidir. Her zamanki gibi sol görüşlü politikacılar ve medya bu saldırıyı silahlara yönelik yasalar ve aşırı milliyetçilik ile bağdaştıracaktır. Ancak, bu klişeleşmiş bir saçmalık. Bugün Yeni Zelanda sokaklarında yaşanan vahşetin nedeni radikal dincilere Yeni Zelanda'ya gelme izni veren göçmen programıdır.'ifadelerini kullandı.

Göçmen politikasını eleştirmişti

Avusturalyalı senatörün ırkçı sözlerine, Avustralya Başbakanı Scott Morrison da tepki gösterdi.



'Böyle görüşlere Avustralya'da yer yok'

Avustralya Başbakanı Morrison, Anning'i kınayarak, 'Senatör Fraser Anning'in Yeni Zelanda'da vahşi, sağcı, aşırılıkçı bir teröristin kanlı saldırılarından göçü sorumlu tutması iğrenç. Böyle görüşlere, bırakın Avustralya Parlamentosu'nu, Avustralya'da yer yok.' değerlendirmesinde bulundu.

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