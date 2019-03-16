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Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu ve 8 askerin yaralandığını duyurdu..

Güncel / 16 Mart 2019 Cumartesi 13:33
Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması:

'Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın altı bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri devam eden kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.'

ŞehitBaşsağlığıMilli Savunma BakanlığıTürk Silahlı Kuvvetleri


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