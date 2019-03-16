Bakan müjdeyi verdi: Borcunu erken kapatana yüzde 22 indirim

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) 67 ilde yapımına başlayacağı 50 bin sosyal konut için talep toplama işlemi geçtiğimiz hafta başladı.



19 Nisan'a kadar Ziraat ve Halk Bankası şubelerine gerekli evraklarla gidilerek başvuru yapılabilecek. Ayda 388 lira taksitle 240 aya varan vade seçenekleriyle satışa sunulan konutlara bir haftada 125 bin başvuru geldi.



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Sosyal konutlara olan ilgi yoğun bir şekilde devam ederken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bu sefer de TOKİ'den daha önce konut almış ve ödemesi devam edenlere yönelik bir müjde geldi.



HANGİ ŞEHİRDE KAÇ SOSYAL KONUT YAPILACAK?

50 bin sosyal konutun 6 bin 300 adedinin adresi İstanbul. 2 bin 934'ü Ankara'da 2 bin 500'ü İzmir'de 2 bin 200'ü ise Adana'da bulunacak.



Konutların yüzde 64'ü 2+1, yüzde 36'sı 3+1 şeklinde olacak. 50 bin konutun, 32 bin 198'i 2 1, 17 bin 802'si ise 3+1 şeklinde planlandı.



SOSYAL KONUTLARIN FİYATLARI

Projede, 2+1 konutlar 75-85 metrekare arasında değişirken, konut fiyatı 116 bin 400 liradan başlayıp, 13 bin 968 liradan başlayan peşinat miktarları ve 388 liralık aylık taksidi ile beraber 240 aya kadar vade seçeceği de bulunuyor.



3+1 konutlar ise 110 metrekare ile 128 metrekare arasında değişirken, konut fiyatı da 170 bin 720 lira ve peşinatı da 17 bin civarında oldu. Bu konutların aylık taksidi 759 lira ve 180 aya kadar vade şeklinde belirlendi.



BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacakların konutun yapılacağı ilde en az bir yıldır ikamet ediyor olması gerekiyor. Hane halkı aylık gelirinde ise sınır 4 bin 500 lira. Bu koşul İstanbul için 4.800 lira.



Ziraat Bankası ve Halkbank şubelerinden yapılan başvurularda 2+1 konutlar için 500 lira, 3+1 konutlar için bin lira ön kayıt parası alınıyor..





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