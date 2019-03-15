YKS Adaylarına 'Geç Başvuru Günü' Hatırlatması

ÖSYM tarafından 2019Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu bildirildi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı olduğu bildirildi.
ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-YKS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.
Duyuruda, 2019-YKS için geç başvuru tarihinin 19 Mart Salı günü olduğu belirtildi.
Adaylar, geç başvurularını, internet aracılığıyla 19 Mart Salı günü saat 23.59'a kadar yapabilecek. Kaynak : AA