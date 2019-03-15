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Türkiye'nin Güzellikleri Rusya'da

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği (TFMD) tarafından hazırlanan “Türkiye Güzellikleri” sergisi 14 Mart’ta Rusya’nın başkenti Moskova’da açıldı.

Kültür-Sanat / 15 Mart 2019 Cuma 12:40
Türkiye'nin Güzellikleri Rusya'da

Derneğin son 5 yıldır, Yılın Basın Fotoğrafları yarışmasında ayrı bir kategori olarak ödüllendirdiği fotoğraflardan oluşan özel sergi, Moskova'da Yunus Emre Enstitüsü Sergi Salonunda kalabalık bir izleyici kitlesiyle buluştu. Rus ve Türk turizmciler, iş dünyasından konuklar ve Rusya Dışişleri Bakanlığından gelen yetkililer serginin açılışında bir araya geldi.

'2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı' kapsamında hazırlanan 41 fotoğraflık serginin açılışında Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Yunus Emre Enstitüsü Moskova Kültür Merkezi Müdürü Ömer Özkan, Türk Hava Yolları Moskova Bürosu Müdürü Turan Yardımcı ve TFMD'yi Temsilen Moskova'da bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Oğuz Gümrükcü birer konuşma yaptı.

Büyükelçi Mehmet Samsar konuşmasına Ara Güler'in 'Fotoğraf gerçektir, sanat olamaz. Sanat yalandan doğar ama fotoğraf hakikattir, hakikatin bir kopyası, bir parçasıdır ve bu yüzden sanat değildir' sözlerini hatırlatarak, 'Şu anda bu sergide ülkemizin gerçekliğini görüyorsunuz aslında. Ülkemizin güzelliklerini bize sunan Türkiye Foto Muhabirleri Derneğine teşekkür ediyorum. Bu sergiyi 3 ayrı yerde daha açacağız ve Türkiye'nin güzelliklerini gördükten sonra eminim ülkemize gelen Rus turist sayısı da artacaktır' dedi.

Kaynak : İHA

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Ömer ÖzkanMoskovaTürkiyeYunus EmreTürk Hava Yolları


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