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Trump'tan katliama tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Yeni Zelanda'daki cami katliamı ile ilgili açıklama yaptı. Trump "Bu bir nefret eylemidir. Yeni Zelanda'nın yanındayız" dedi.

Dünya / 15 Mart 2019 Cuma 15:12
Trump'tan katliama tepki

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD'nin Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtildi. Yapılan açıklamada cami saldırısı, nefret eylemi olarak nitelendirildi.

'KORKUNÇ KATLİAM'

ABD Başkanı Donald Trump, 49 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 'Camiye yapılan korkunç katliam sonrası Yeni Zelanda'nın yanındayız.' dedi.



MERKEL VE MACRON DA KINADI

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'e yazdığı taziye mektubunda, 'Camilere yapılan saldırılar demokrasi ve hoşgörüye yapılmıştır' ifadelerini kullandı.

Terör saldırısını kınayan Merkel'in ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan da bir kınama mesajı geldi. Macron, 'Düşüncelerimiz Yeni Zelanda'daki Christchurch camilerine yönelik yapılan ağır saldırının kurbanları ve sevdikleri ile birlikte. Fransa, her türlü aşırıcılığa ve dünyadaki terörizme karşı partner ülkeler ile birlikte mücadele ediyor.' ifadelerini kullandı.

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