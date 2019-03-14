Levent Gültekin'den büyük saygısızlık: Ezan kutsal değildir

Gazeteci Levent Gültekin, T24 sitesi için Şirin Payzın'la yaptığı söyleşide ezanı küçümseyici ifadelerde bulundu.



SAYGISIZLIĞI SAPTIRMAYA ÇALIŞIRKEN YENİ BİR SAYGISIZLIK!



Gültekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan saygısızlığı yorumlarken olayı sulandırma, konuyu saptırma yoluna gitti.



'EZAN KUTSAL DEĞİLDİR! KUTSAL OLDUĞU NEREDE YAZIYOR?'



Ezanın kutsal olmadığını öne süren Gültekin, 'yalan söylüyorlar. Ezan kutsal değildir, bizi habire köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kutsal olan ibadettir. Ezanın kutsal olduğu nerede yazıyor? Bir ayette mi, bir hadiste mi, dinin herhangi bir kaynağında mı yazıyor' ifadelerini kullandı.



AKLINCA ERDOĞAN'A SESLENİYOR: SANA NE EZANDAN



Gültekin, ezana yapılan saygısızlığa tepkisini koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben de 'sana ne ezandan' dedi.



EZAN HAKKINDA AYETLER VE HADİSLER VAR



Gültekin, dini kaynaklarda ezanın kutsal olduğuna dair bir ifade bulunmadığını iddia etse de, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ezana çok sayıda atıf bulunuyor.



Örneğin Maide Suresi 58. ayette, Allahü Teala adeta bugün yaşanan durumu çok veciz bir şekilde buyuruyor:



'Onlar (inkârcılar ve münafıklar), siz birbirinizi namaza çağırdığınızda (ezan okunduğunda) onu alay ve oyun (konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmaları yüzündendir.'