Konutta yeni dönem başlıyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci 100 günlük yol haritasında açıkladığı Konut Piyasası Takip Sistemi yaşama geçiriliyor. Sistemle ilk kez Türkiye'nin üretim ve satış aşamasını da kapsayacak şekilde konut stoku çıkarılacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın nisana kadar tamamlamayı hedeflediği envanter çalışmasında, inşaat ruhsatı, yapı kullanma izni alınmış ancak ikamet kaydı bulunmayan gayrimenkuller de yer alıyor.



YATIRIMCIYA REHBER



Konut Piyasası Takip Sistemi kapsamında çıkarılan envanter konuta yatırım yapmak isteyenler için rehber olacak. Bu sistemle beraber ilk kez Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri arasında konut stokları da yer alacak. Çalışma kapsamında, Türkiye Noterler Birliği'nden son iki yıllık kayıt altına alınan ancak satış vaadi sözleşmelere yönelik veriler istendi. Bu veriler de envantere dahil edilecek.



TAPUSUZ KONUT KALMAYACAK



TÜİK'in bu verileri paylaşmasıyla beraber gayrimenkul sektörü üretim kararlarını, bireysel yatırımcı da yatırım kararlarını daha doğru şekilde verebilecek. Satışı üç-dört yıl önce yapılmasına karşı tapusu teslim edilmeyen gayrimenkuller de sisteme dahil edilecek. Böylece tapusuz konut da kalmayacak.



SATILIK KAÇ DAİRE, İŞYERİ VAR?



Konut piyasasında arz-talep dengesinin kurulabilmesi için güvenilir bir altyapı oluşturulacak. Takip sistemi ile hangi bölgede, şehirde, ilçede, mahallede kaç satılık daire, işyeri olduğu görülebilecek. Arzın talebin önüne geçtiği bölgeler net bir şekilde görülebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ifadesiyle yeni sistemle beraber gayrimenkul üretimi ve satış faaliyetleri makro ölçekte izlenip, değerlendirilecek. Mevcut sistemde sadece tapusu olan konutlar kayda giriyor. Böylece satın alındığı halde tapu alınmayan ev, işyeri sistemde görünmüyor. Artık birinci el satış rakamları da pazarın gerçekleriyle örtüşecek.



DEĞERLEME VERİ BANKASI



Türkiye'de taşınmaz değerleme sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik ajandadaki bazı başlıklar şöyle:



* Taşınmaz değerleme veri bankası kurulacak.

* Her ilçe, ilin konut, arsa değeri yeni kriterlere göre belirlenecek.

* Fiyatları etkileyen faktörler dikkate alınarak, gerçek pazar değeri ortaya konulacak.

* Belediye, tapu sicil müdürlüklerinde değerleme birimleri güçlendirilecek.

* Rayiç bedel yerine uluslararası kriterler dikkate alınacak.

* Vatandaşların mülkiyet sorunları çözüme kavuşturulacak. Kaynak : Sabah