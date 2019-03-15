Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında Yeni Zelanda'daki cami katliamında iki Türkün yaralandığını açıkladı.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:



Saldırıdan basın yayın organları ve siyasetçiler de sorumludur. Avrupa ülkelerinden Müslümanlar'a ve dinimize karşı nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmemeleri ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak isterim. İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok.