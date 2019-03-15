USD (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47 EURO (Alış - Satış) : 6,18 - 6,19

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında iki Türk vatandaşının yaralandığını belirterek, "Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok." dedi.

Siyaset / 15 Mart 2019 Cuma 13:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği yetkilileriyle düzenlediği basın toplantısında Yeni Zelanda'daki cami katliamında iki Türkün yaralandığını açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Saldırıdan basın yayın organları ve siyasetçiler de sorumludur. Avrupa ülkelerinden Müslümanlar'a ve dinimize karşı nefret dilini ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak nitelendirmemeleri ve önlem almaları gerektiğini hatırlatmak isterim. İki vatandaşımızın yaralandığını öğrendik. Mustafa Boztaş ve Zekeriya Tuya. Hayati tehlikeleri yok.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yeni Zelanda'da iki vatandaşımız yaralandı Yeni Zelanda katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmiş Yeni Zelanda katliamcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmiş Cami saldırganının Türk düşmanlığı Cami saldırganının Türk düşmanlığı

Avrupaİfade ÖzgürlüğüYeni ZelandaÇavuşoğluMüslümanlar


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı