Camideki ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Camikebir Mahallesi'ndeki Yeşil Camisi'nde namaz kıldıktan sonra ayakkabılarını bulamayan bazı vatandaşlar, durumu imama aktardı.



Bunun üzerine camideki güvenlik kamerasını inceleyen yetkililer, cemaatin namaza başladığı sırada gelen bir kişinin, ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına olanları çaldığını tespit etti.



Görüntülerde, söz konusu şüphelinin önceden de aynı şekilde hırsızlık yaptığı belirlendi.



Polis ekipleri, hırsızlık zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.



Kaynak : AA

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