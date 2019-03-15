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Cami saldırganının Türk düşmanlığı

Yeni Zelanda'da 40 kişinin öldüğü saldırının ardından, saldırgan Brenton Tarrant'ın Türk düşmanı olduğu ortaya çıktı.

Dünya / 15 Mart 2019 Cuma 09:35
Cami saldırganının Türk düşmanlığı

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.

'TÜRK YİYİCİ'

Yeni Zelanda polisi, 3'ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını belirtirken, saldırıyı canlı yayınlayan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıdan önce yaptığı paylaşımlarda, katliam da kullanıldığı silahın üzerinde 'Türk Yiyici', Osmanlı'nın mağlup olduğu 2. Viyana seferi 1683 tarihi ve ( Deus Vult ) Haçlı seferlerinin mottosu olan 'Tanrı bunu istedi' yazması dikkat çekti.









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