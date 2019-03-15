Cami saldırganının Türk düşmanlığı

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Christchurch kentinde, cuma namazı esnasında 2 camiye yapılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından polis, ülkedeki tüm camilere kapılarını kapatması uyarısında bulundu.



'TÜRK YİYİCİ'



Yeni Zelanda polisi, 3'ü erkek biri kadın 4 kişinin yakaladığını belirtirken, saldırıyı canlı yayınlayan Avustralyalı terörist Brenton Tarrant'ın saldırıdan önce yaptığı paylaşımlarda, katliam da kullanıldığı silahın üzerinde 'Türk Yiyici', Osmanlı'nın mağlup olduğu 2. Viyana seferi 1683 tarihi ve ( Deus Vult ) Haçlı seferlerinin mottosu olan 'Tanrı bunu istedi' yazması dikkat çekti.



















