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Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya'yı ti'ye aldı

Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya'nın Ahmet Türk'e sorduğu soruyla dalga geçti.

Güncel / 15 Mart 2019 Cuma 09:50
Ahmet Hakan, İsmail Küçükkaya'yı ti'ye aldı

Geçtiğimiz günlerde Fox Tv'de program yapan İsmail Küçükkaya, HDP'nin Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Ahmet Türk'ü konuk etti.

Küçükkaya, Ahmet Türk'e gündeme ilişkin sorular yöneltirken, bir soru Gazeteci Ahmet Hakan'ın dikkatinden kaçmadı.

AHMET HAKAN'I GÜLDÜREN SORU

Ahmet Hakan, HDP'li Ahmet Türk'e 'HDP yöneticileri arasında terörist var mı?” sorusunun kendini güldürdüğünü yazarken, Küçükkaya ile dalga geçti.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısından o bölüm;

İSMAİL Küçükkaya, ekranda konuk ettiği HDP Mardin adayı Ahmet Türk'e şu soruyu soruyor:

“Size itimat ettiğim için soruyorum: HDP yöneticileri arasında terörist var mı?”

HDP Mardin adayı Ahmet Türk, İsmail Küçükkaya'nın sorduğu bu soruya şaşkın bir gülümsemeyle şu yanıtı veriyor:

“Hiç böyle şey olur mu?”

Çok merak ediyorum:

Nasıl bir cevap bekliyordu İsmail Küçükkaya acaba?

Ahmet Türk'ün...

“Öncelikle şahsıma göstermiş olduğun itimadına teşekkürler İsmail'ciğim... Bizim HDP yöneticileri arasında birkaç terörist var ama o kadar kusur kadı kızında da olur” falan demesini mi?

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Kaynak : Beyaz Gazete Özel

İsmail KüçükkayaFox TvAhmet Türk


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