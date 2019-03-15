USD (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47 EURO (Alış - Satış) : 6,18 - 6,19

AB'den Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenyenen AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir ve bu husus tartışmaya açık değildir" dedi.

Dünya / 15 Mart 2019 Cuma 13:13
AB'den Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir ve bu husus tartışmaya açık değildir" açıklamasında da bulundu.

Avrupa BirliğiTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı