AB'den Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonunun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile ortak basın toplantısı düzenledi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Türkiye-AB işbirliği sadece mülteciler için değil Suriye'de siyasi çözüm için de önemli" dedi.



AB Yüksek Temsilcisi Mogherini, "PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir ve bu husus tartışmaya açık değildir" açıklamasında da bulundu.