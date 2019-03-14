Yeni evleneceklere devlet desteği

Evlilik hayali kuranlara devlet kolaylık sağlamaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca ailelerin ev sahibi olabilmesi için Mayıs 2016'da başlatılan 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulaması, yapılan son düzenlemeyle daha da cazip hale geliyor.



AYRI AYRI YARARLANILIYOR



Konut alacak gençlere devlet katkısında üst limit 25 bin liraya çıkarıldı. Böylece 5 yıl boyunca 80 bin lira biriktiren ev alırken, devlet de 25 bin lira karşılıksız para verecek. Söz konusu düzenlemeden çiftler ayrı ayrı faydalanarak, 25'er bin lira alabilecek. 'Konut Hesabı ve Devlet Katkısı' uygulamasında sistemde en az 3 yıl kalma şartı bulunuyor.



YÜZDE 25 DESTEK



Eski yönetmelikte 3 yıl kalanlar yatırdığı paranın yüzde 15'ini, 4 yıl kalanlar yüzde 18'ini ve 5 yıl kalan da yüzde 20'sini alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle, 5 yıl ve daha uzun süre kalanlara en fazla yüzde 25'i kadar destek sağlanacak.







9 BİN 279 LİRAYA ÇIKTI



Çeyiz desteği de 7 bin 500 liradan 9 bin 279 liraya çıkarıldı. Çiftler bundan ayrı ayrı yararlanıp tutarı ikiye katlayabilecek. Böylece toplamda 68 bin lira devlet desteği elde edilebilecek.



BAŞVURURKEN BUNLARA DİKKAT



Banka hesabının 24 yaşını doldurmadan açılması gerekiyor. Ödemelerin 3 defadan fazla aksatılmaması şart. Devlet katkısı hesabında, birikim esas alınıyor. Devlet katkısı alabilmek için evlilik tarihinden itibaren 6 ay içinde belgelerle bankaya başvurmak gerekiyor.



- Çeyiz hesabında aylık ödeme alt sınırı 155, üst sınır bin 552 lira.



- Konut hesabında aylık ödeme alt sınırı 388, üst sınır bin 881 lira.



- Konutta katılımcı, hesabın açılış tarihinde azami 46 bin 579 lira 23 kuruş yatırılabilecek.