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TTB'den yürüyüş kararı

Türk Tabipler Birliği, şehir hastanelerine karşı 17 Mart'ta yürüme kararı aldı.

Sağlık / 14 Mart 2019 Perşembe 14:08
TTB'den yürüyüş kararı

Türk Tabipler Birliği (TTB) 14 Mart Tıp Bayramı'nın bu yılki ana temasını, 14 Mart'ın 100'üncü yılı dolayısıyla “1919'dan 2019'a 14 Mart” olarak belirledi.

Bu kapsamda sağlık meslek örgütleri, 'Tıp Bayramı' olarak kutlamak yerine 'Büyük Hekim Yürüyüşü' gerçekleştireceklerini bildirdi.

'ŞEHİR HASTANELERİNDEN VAZGEÇİLMELİ'

14 Mart'ı neden tıp bayramı olarak kutlamadıkları, talepleri ve İstanbul'da gerçekleşecek Büyük Hekim Yürüyüşü'ne ilişkin konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, 'Dünyanın vazgeçtiği mega proje adı altındaki şehir hastaneleri uygulamasından vazgeçilmelidir. İstanbul'da 17 Mart'ta gerçekleştirmeyi planladığımız Büyük Hekim Yürüyüşü'nde hep birlikte tek bir ağızdan taleplerimizi haykıracağız.' ifadelerini kullandı.

TTB'NİN KARŞI ÇIKTIĞI HASTANELERDEN BAZI KARELER








Türk Tabipler BirliğiŞehir HastaneleriTıp Bayramı


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