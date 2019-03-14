Şişli Mustafa Sarıgül dedi

Yerel seçimlere kısa bir süre kala kuşkusuz en çok merak edilen ilçelerin başında İstanbul Şişli geliyor. Gezici Araştırma Şirketi tarafından, Şişli İlçe genelinde 31 Mart yerel seçimler için yaptırdığı araştırma dikkat çekti.



Gezici Araştırma Merkezi tarafından 2-9 Mart tarihleri arasında Şişli ilçesindeki 3200 kişiyle yüzyüze görüşme metoduyla yapılan anket sonuçları açıklandı.



Şişli'de Mustafa Sarıgül'ün seçim yarışında açık ara önde görüldüğü görülürken rakiplerine de fark attı.



SARIGÜL AÇIK ARA ÖNDE GÖTÜRÜYOR



Araştırma sonuçlarına göre, CHP'den ayrılarak DSP Şişli Belediye Başkan adayı olan Mustafa Sarıgül, 31 Mart yerel seçimlerinde %51.6 ile rakiplerinden açık ara önde görünüyor. Sarıgül'ü %24.7 ile CHP adayı Muammer Keskin, %17.2 ile de Ak Parti adayı Nihal Yıldırım takip ediyor.



İŞTE O ANKET;





