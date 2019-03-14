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Şişli Belediyesi'nde kriz

Şişli Belediyesi, Taşyapı İnşaat A.Ş.'ye olan yarım milyonluk borcunu ödemeyince belediyeye icra geldi. Makam masası ve koltuğu ile binadaki 20 bilgisayara haciz konuldu.

Siyaset / 14 Mart 2019 Perşembe 10:15
Şişli Belediyesi'nde kriz

7 Mart günü saat 11:00 sıralarında Şişli Belediyesi'nde yaşanan haciz olayında belediye başkan yardımcısı makam koltuğu ve masası, 4'lü misafir koltuğu ve sehpası, makam arkasındaki dosya dolabıyla birlikte masa üstünde bulunan dizüstü bilgisayar haczedildi.

BELEDİYE ÇALIŞANLARININ BİLGİSAYARLARINA EL KONULDU

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; haciz devam ederken, belediyenin çalışanlarının 20 adet masaüstü bilgisayara el konuldu. Resmi kurum olan belediyenin haczedilen gayrimenkulleri, kamu hizmetini aksatmamak adına başkan yardımcısı Mehmet Çakal'a, 'Yediemin' sıfatıyla teslim edildi. Belediye veznesindeki 50 bin liraya el konularak haciz 14.00 sıralarında sonlandırıldı.

ÇÖP KRİZİ YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda temizlik görevlilerinin ve bazı belediye personelinin maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemine gittiği Şişli'de çöp sorunu ortaya çıkmıştı. İlçe genelinde iki gün boyunca çöpler toplanmamış, cadde ve sokaklarda çöp yığınları oluşmuştu.


İş BırakmaDizüstü BilgisayarÇakalBelediye Başkan YardımcısıŞişli Belediyesi


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