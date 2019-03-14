USD (Alış - Satış) : 5,46 - 5,47 EURO (Alış - Satış) : 6,18 - 6,19

Levent Gültekin'den büyük saygısızlık: Ezan kutsal değildir

Gazeteci Levent Gültekin, ezanın kutsal olmadığını, ibadetin kutsal olduğunu, ezana dini kaynaklarda kutsallık atfedilmediğini söyleyerek, Taksim'de ezana karşı yapılan saygısızlığı örtbas etmeye çalıştı.

Güncel / 14 Mart 2019 Perşembe 23:17
Levent Gültekin'den büyük saygısızlık: Ezan kutsal değildir

Gazeteci Levent Gültekin, T24 sitesi için Şirin Payzın'la yaptığı söyleşide ezanı küçümseyici ifadelerde bulundu.

SAYGISIZLIĞI SAPTIRMAYA ÇALIŞIRKEN YENİ BİR SAYGISIZLIK!

Gültekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan saygısızlığı yorumlarken olayı sulandırma, konuyu saptırma yoluna gitti.

"EZAN KUTSAL DEĞİLDİR! KUTSAL OLDUĞU NEREDE YAZIYOR?"

Ezanın kutsal olmadığını öne süren Gültekin, "yalan söylüyorlar. Ezan kutsal değildir, bizi habire köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kutsal olan ibadettir. Ezanın kutsal olduğu nerede yazıyor? Bir ayette mi, bir hadiste mi, dinin herhangi bir kaynağında mı yazıyor" ifadelerini kullandı.

AKLINCA ERDOĞAN'A SESLENİYOR: SANA NE EZANDAN

Gültekin, ezana yapılan saygısızlığa tepkisini koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben de "sana ne ezandan" dedi.

EZAN HAKKINDA AYETLER VE HADİSLER VAR

Gültekin, dini kaynaklarda ezanın kutsal olduğuna dair bir ifade bulunmadığını iddia etse de, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ezana çok sayıda atıf bulunuyor.

Örneğin Maide Suresi 58. ayette, Allahü Teala adeta bugün yaşanan durumu çok veciz bir şekilde buyuruyor:

"Onlar (inkârcılar ve münafıklar), siz birbirinizi namaza çağırdığınızda (ezan okunduğunda) onu alay ve oyun (konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmaları yüzündendir."

8 Mart Dünya Kadınlar GünüCumhurbaşkanıMaideŞirin Payzın


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Şunun Şurasında Bir Ay Kaldı

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

SAYGIYI KAYBETMEDEN SEÇMEK

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı