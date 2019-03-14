Kaşıkçı cinayetinde 20 Suudi için kırmızı bülten

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaşıkçı'yı öldüren infaz timinde yer aldığı belirlenen 20 Suudi vatandaşı hakkında kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.



Habertürk'ün haberine göre, Türkiye'nin bu talebi İnterpol tarafından kabul edildi. İnfaz timinde yeralan 20 isim hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bülten uyarınca 20 isim dünyanın her yerinde aranacak.