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Ferrari'yle dehşet saçıp kaçtı!

Başkent’te Çankaya Köşkü’nün 6 numaralı giriş kapısı önünde lüks araç taksiye çarptı. Taksi şoförü Nevzat Çakır, olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpan aracın sürücüsü ise kaçtı.

3. Sayfa / 14 Mart 2019 Perşembe 02:04
Ferrari'yle dehşet saçıp kaçtı!
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Olay saat 23.00 sularında Ankara’nın Çankaya İlçesi Ziaur Rahman Caddesi’ndeki Çankaya Köşkü’nün 6 numaralı giriş kapısı önünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ziaur Rahman Caddesi üzerinde Yıldız istikametinde ilerleyen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, aynı cadde de seyir halinde olan Nevzat Çakır’ın kontrolündeki 06 T 6628 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hızını alamayan 06 AR 5000 plakalı araç yolun karşısındaki kaldırıma savrularak yaklaşık 50 metre sonra durabildi.

İhbar üzerine, olay yerine İtfaiye, Polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, taksi şoförü Nevzat Çakır’a olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri de caddeyi tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

İki aracın da hurdaya döndüğü kazada, taksi şoförü Nevzat Çakır hayatını kaybetti.

Çarpan aracın sürücüsü kaçtı.

İddiaya göre, U dönüşünün yasak olduğu caddede U dönüşü yapan taksici, karşı şeride geçerek 06 AR 5000 plakalı aracın önüne çıktı. Kazadan sonra, taksiye arkadan çarpan 06 AR 5000 plakalı aracın sürücüsü, olay yerinde aracını bırakarak kaçtı.

Polis, kazaya ve kaçan sürücüye ilişkin inceleme başlattı . Kaynak : İHA

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