Ankara'nın eski dönemlere ait olan köy odası oturak alemini günümüzün gençlerine öğreten, öğrettiği gibi eğlendiren Ankara'nın ilk ve tek mekanı olan Grup Dostlar - Dostlar Konağı'nın yöneticisi Serdar Doğan isyan etti.







Son günlerde Dostlar Konağı'nın ismi kullanılarak Ankara'nın bazı yerlerinde muhabbet geceleri yapılmaya başlandı. Yapılan mekanlarda gençlerin alkol aldığı, istenmeyen görüntülerin olduğu sosyal medyada giderek yayılıyor.



Dostlar Konağı sahibi ve yöneticisi olan Serdar Doğan bir açıklama yaparak bu tür ortamlarda şahsının ve ''Grup Dostlar - Dostlar Konağı''nın hiç bir bağının olmadığının altını çizdi.







Serdar Doğan, ''Biz bu işe gönül verdik, biz sadece gençlere değil her yaştan, her kesimden arkadaşlara saygı çerçevesinde hitap etmeye çalışıyoruz. Bizim para kazanmak gibi bir kaygımız yok bunu Dostlar Konağı'na gelen arkadaşlarımız ve sanatçı dostlarımız gayet iyi bilir. Son günlerde Ankara'nın bazı yerlerinde bizim adımızı kullanarak, Dostlar Konağı'nın adını kullanarak bazı kendini bilmez kişiler muhabbet geceleri yapmaya başlamış. Bu işi muhabbete değil, maddiyata dökmüş durumdalar. Bana hem sosyal medyadan hem de telefonla çok sayıda şikayet geliyor. Bu şikayetlere ben tek tek cevap vermeye çalışıyorum ama artık gerçekten çok yoruldum. Şahsımın ve ''Grup Dostlar - Dostlar Konağı'' olarak bizim yerimiz Ahi Evran Mahallesi, Sanayi Cd. Sincan'dadır. Bunun dışında başka bir yer ve makanla bağlantımız yoktur.'' dedi.



Her Cumartesi Ankara'nın sevilen sanatçılarını hayranlarıyla buluşturan Dostlar Konağı'nın bu haftaki konuğu Doktor Faruk olacak.









