Cumhurbaşkanı Erdoğan: Krizler geride aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV - Show TV ortak canlı yayınında Ece Üner ve Veyis Ateş'in sorularını yanıtladı.



"KRİZLER GERİDE KALDI"



Ekonomiye dair soru üzerine Erdoğan, 2019'da ekonomik verilerin çok daha iyi bir duruma geleceğini ve Türkiye için krizlerin geride kaldığını söyledi.



Erdoğan konuyla ilgili şöyle konuştu:



"Artık bu krizler geride kaldı. 2019 tam aksine ateşlemenin yapılacağı, kalkınmanın çok daha iyi noktada olacağı yıl.



"İHRACAAT VE TURİZM GELİRLERİ ARTIYOR"



2019 güncel verileri ekonominin ılımlı bir toparlanma eğilimine işaret ediyor. Artan ihracat ve turizm gelirleri var. Bunlar büyümeyi besleyen ana kalemler.



"CARİ AÇIĞI AZALTIYORUZ"



Nisan itibarıyla yapısal reformlarla süreci güçlendireceğiz. Cari açığı azaltıyoruz, katma değer üretimini de arttıracağız. Milletimizin refahını yükseltecek politikaları emin adımlarla uygulamaya devam edeceğiz. Bizim petrole vs. bağımlılığımızı cari açığımızı olumsuz etkileyen faktörlerdir.



"GEÇEN YIL SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNDE 2.5 MİLYAR DOLAR GİRDİMİZ VAR"



Savunma sanayinde attığımız adımlar kendi yerli üretimine geçişimiz lehteki dönüşümümüzdür.



Savunma sanayi ürünlerinde geçen yıl yaklaşık 2,5 milyar dolar gibi girdimiz var. Bu gittikçe artacak.



Şu anda sermaye piyasalarına baktığımızda ilk iki ay içerisinde giriş 600 milyon doları buldu. Yatırımcının bu noktadaki algısı olumlu istikamette gelişiyor. Muhalefet bizim ülkemizde içimizdeki en büyük olumsuz tetikçi. Bunun gayreti içindeler."