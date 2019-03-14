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Başkent'te Yakıt Treni Raydan Çıktı

Ankara’nın Sincan İlçesi’nde Kocaeli’nden gelen ve Kırıkkale’ye gitmekte olan yakıt treni raydan çıktı. Çağlayan alt geçidinde meydana gelen olayda, yakıt treninin 5 vagonu raydan çıkarak yan yattı.

3. Sayfa / 14 Mart 2019 Perşembe 04:23
Başkent'te Yakıt Treni Raydan Çıktı
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Olay saat 02.00 sularında Ankara'nın Sincan İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan Çağlayan Altgeçidi mevkiinde meydana geldi. 


Alınan bilgilere göre, makaslarda yaşanan arıza nedeniyle Kocaeli'nden gelen ve Kırıkkale'ye gitmekte olan yakıt yüklü tren raydan çıkarak yan yattı. Makaslarda yaşanan arıza sonucu yan yatan yük treninin 5 vagonu raydan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tren bakım onarım yetkilileri sevk edildi.

Makinistlerin ifadesini alan polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak : İHA
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