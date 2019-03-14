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Bakan Gül'den AP'nin Türkiye raporuna sert tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AP'nin Türkiye raporu için "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir." dedi.

Siyaset / 14 Mart 2019 Perşembe 10:20
Bakan Gül'den AP'nin Türkiye raporuna sert tepki

Ankara'da "Ceza Kararnamesi Çalıştayı"na katılan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AP'nin Türkiye raporu kararı için "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir." dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AP'nin Türkiye raporu kararı için şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir. Bir taraftan demokrasiye, insan haklarına namütenahi serenatlar yaparken, diğer taraftan demokrasiye kastedenlere, hak ve özgürlükleri yaşatan toplumsal düzene savaş açanlara arka çıkmak, tarihi bir çelişkidir."

AvrupaAdalet BakanıTürkiye


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